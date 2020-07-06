إيلاس: “لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية صرفت 2.9 مليون دينار قبل تأجيل الألعاب”

كشف سليم إيلاس، رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط “وهران 2022″، الأموال التي صرفتها هيئته قبل تأجيل هذه الألعاب، بسبب كورونا.

وقال سليم ايلاس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائري: “اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط، صرفت مبلغ 2.9 مليون دينار، قبل إعلان تأجيلها”.

وأوضح البطل الجزائري السابق في السباحة: “هذه القيمة (2.9 مليود دينار)، استخدمت في طبع اللافتات، والملصقات الخاصة بهذه الألعاب، في تاريخها السابق”.

وأضاف سليم إيلاس: “اللجنة المنظمة، استفادة من ميزانية قيمتها 1.3 مليار دينار، من طرف السلطات الجزائرية، لضمان تنظيم مثالي لهذه الألعاب في طبعتها الـ19”.