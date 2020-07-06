إيلاس: “لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية صرفت 2.9 مليون دينار قبل تأجيل الألعاب”

الرياضة
  • -
  • 0
إيلاس: “لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية صرفت 2.9 مليون دينار قبل تأجيل الألعاب”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف سليم إيلاس، رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط “وهران 2022″، الأموال التي صرفتها هيئته قبل تأجيل هذه الألعاب، بسبب كورونا.

وقال سليم ايلاس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائري: “اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط، صرفت مبلغ 2.9 مليون دينار، قبل إعلان تأجيلها”.

وأوضح البطل الجزائري السابق في السباحة: “هذه القيمة (2.9 مليود دينار)، استخدمت في طبع اللافتات، والملصقات الخاصة بهذه الألعاب، في تاريخها السابق”.

وأضاف سليم إيلاس: “اللجنة المنظمة، استفادة من ميزانية قيمتها 1.3 مليار دينار، من طرف السلطات الجزائرية، لضمان تنظيم مثالي لهذه الألعاب في طبعتها الـ19”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=848443

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com