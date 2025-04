إيلان قبال مُرشح لجائزة أفضل لاعب في “الليغ2” هذا الموسم

يواصل الدولي الجزائري، إيلان قبال، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، بعدما تألق بشكل لافت هذا الموسم مع ناديه باريس أف سي.

ليترشح عن جدارة لجائزة أفضل لاعب في “الليغ 2″، التي تقدمها نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين الفرنسيين “UNFP”.

بعد موسم استثنائي أعاد فيه الفريق إلى دائرة الضوء والمنافسة على الصعود.

ولعب قبال، صاحب الـ 25 عامًا، دورًا محوريًا في مسيرة فريقه هذا الموسم. إذ شارك في 28 مباراة، 24 منها أساسياً، بمجموع 2148 دقيقة لعب. سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ولا تعكس أرقامه فعاليته الهجومية فقط، بل تؤكد أيضًا تأثيره الكبير في منظومة الفريق من حيث القيادة والاتزان في وسط الميدان.

ويحتل نادي باريس أف سي حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة. قبل جولتين فقط من ختام الموسم. بفارق أربع نقاط عن نادي ميتز صاحب المركز الثالث، وثلاث نقاط فقط عن المتصدر لوريان.

وكانت مساهمة قبال واضحة في هذا التقدم، إذ قاد الفريق في مباريات حاسمة وساهم في بناء الثقة داخل المجموعة.

ترشيح قبال لجائزة أفضل لاعب في “الليغ 2” ليس مفاجئًا بالنسبة لمن تابع تطوره الفني وتوهجه هذا الموسم. بل هو اعتراف مستحق بأداء ثابت ومؤثر جعله من بين أبرز نجوم البطولة.

كما أن هذا التألق قد يفتح له أبواب الانتقال إلى أحد أندية “الليغ 1” أو حتى العودة بقوة إلى حسابات المنتخب الوطني الجزائري مستقبلًا.

Bang Bang Bang Here We Go ! 🔥

Le 5 majeur de la saison en @Ligue2BKT :

Gauthier HEIN

Ilan KEBBAL

Jean-Philippe KRASSO

Eli Junior KROUPI

Maxime LOPEZ

Nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de @Ligue2BKT 🏆#TropheesUNFP pic.twitter.com/KXup1r9lOm

— UNFP (@UNFP) April 30, 2025