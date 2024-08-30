إيلان قبال يقود فريقه أف سي باريس لصدارة “الليغ 2”

قاد اللاعب الدولي الجزائري، إيلان قبال، اليوم الجمعة، فريقه أف سي باريس، لصدارة دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

بعد العودة بالفوز من ميدان كليرمون فوت بهدف دون مقابل، لحساب الجولة الثالثة من “الليغ 2″، ليرفع باريس أف سي، رصيده للنقطة التاسعة بثلاث انتصارات.

وشارك لاعب الخضر، قبال، أساسيا إلى غاية الدقيقة 83 من المباراة، ونال تنقيط 10/7، بعد أن بصم على مستوى راق.

وبلغت نسبة نجاح تمريراته 88%، بـ53 تمريرة ناجحة من أصل 60.

كما قدم تمريرتين مفتاحيتين، وسدد تسديدة واحدة على المرمى.

وشارك قبال منذ انطلاق الموسم في 3 مباريات أساسيا، سجل فيها هدفا وحيدا لحد الآن، بمعدل 82 دقيقة في كل مباراة.