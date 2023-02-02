 إيلونغا :”الجزائر تملك أفضلية الفوز بـ الشان” على حساب السنغال “

أكد الدولي الكونغولي السابق هيريتا إيلونغا أن المنتخب الوطني المحلي يتواجد في رواق أفضل للفوز بـ “الشان” على حساب السنغال.

وقال هيريتا إيلونغا في تصريح له لـ “النهار”:” أنتظر نهائي جميل و قوي، الجزائر في الرواق الأفضل للفوز بالنهائي، بحكم أنها تملك أفضل دفاع و أفضل هجوم في الوقت نفسه”.

كما أضاف إيلونغا “السنغال منتخب جيّد في الهجوم، وجد عدد من الصعوبات أمام مدغشقر. المباراة ستكون بين منتخبين يملكان طريقتين مختلفتين”.

يذكر، أنّ النهائي سيُجري بملعب نيلسون مانديلا يوم السبت القادم بداية من الساعة الثامنة و نصف بالتوقيت المحلي.

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