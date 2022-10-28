إيلون ماسك: تويتر لن يكون “مجانا” للجميع

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه من الواضح أن تويتر لا يمكن أن يصبح مكانًا مجانيًا للجميع.

وقال إيلون ماسك في تغريدة له، “أردت التواصل شخصياً لمشاركة حافزي في الحصول على تويتر. كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب شرائي تويتر وما هي أفكاري حول الإعلانات. والتي كان معظمها خاطئاً”.

وقال ماسك: “السبب في الاستحواذ على تويتر هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة. أن تكون هناك ساحة مدنية رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة. من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف”.

كما أضاف ماسك: “هناك حالياً خطر كبير من أن تنقسم وسائل التواصل الاجتماعي إلى أقصى اليمين المتطرف. وأخرى إلى أقصى اليسار، الأمر الذي يولد المزيد من الكراهية ويقسم مجتمعنا”.

وقال ماسك: “في إطار السعي الدؤوب للحصول على نقرات، غذّت الكثير من وسائل الإعلام التقليدية. هذه الحالات المتطرفة المستقطبة، في ظل الاعتقاد بأن هذا هو ما يجلب الأموال، ولكن في هذه الأثناء ضاعت فرصة الحوار”.

فبعد أشهر من لعبة «القط والفأر»، استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار.

وكانت خطوته الأولى بعد إتمام الصفقة، هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي. التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

كما كتب ماسك على تويتر: “لقد تحرر الطائر في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة”.

كما قالت مصادر إعلامية إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال. ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.

وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة. وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.

ويخطط الملياردير إيلون ماسك لتولي دور الرئيس التنفيذي في «تويتر»، بعد إكمال عملية الاستحواذ على الشركة. ما يضيف شركة وسائل التواصل الاجتماعي إلى دوره القيادي أيضاً في شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» (SpaceX).