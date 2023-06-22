إيلون ماسك يتحدى مارك زوكربيرغ بنزال في الحلبة

دخل الخلاف التجاري بين إيلون ماسك ومارك زوكيربرغ مرحلة مثيرة مع نشر الملياردير ماسك. تحدي لنزال مارك زوكربيرج المعروف بإتقان فنون قتالية مثل الجيو جيتسو في مباراة .

ورد رئيس ميتا على التحدي بالقول”أرسل لي الموقع” على إنستغرام بحسب موقع ذا فيرج.

وفي التفاصيل، بدأت القصة بعد قيام ماسك بمشاركة تغريدة عبر تويتر. أعلن فيها أنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع “زوكربيرج”. ليرد عليه مارك بنشر سكرين عبر ستوري إنستقرام، مع كتابة تعليق “أرسل لي الموقع”.

ماسك عاد لاحقا وقام بالرد في تغريدة أخرى وحدد له المكان. قائلاً: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المغطاة تماما مثل القفص.

وغرد بعدها أيضاً، “لديّ حركتي الرائعة التي سأفاجئه بها، وهي حركة الفظ حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئًا”.

وأضاف، “أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء”.