إيلون ماسك يخطط لفرض رسوم شهرية على أي شخص يستخدم X

قال إيلون ماسك إن شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تنتقل إلى “نظام دفع شهري صغير”. لأنها “الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات”.

واقترح ماسك أن هيكل التسعير سيكون أقل مستوى من خدمة الاشتراك المميزة Twitter Blue. التي تبلغ اشتراكها 8 دولارات شهريًا.

وقال ” ماسك “: “نريد أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال”. “إنها مناقشة أطول، ولكن من وجهة نظري. هذا هو الدفاع الوحيد ضد جيوش ضخمة من الروبوتات، لأنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد جدًا. فإنه في الواقع قادر على اجتياز هذا النوع من اختبارات CAPTCHA بشكل أفضل من البشر.”

واشتكى ماسك منذ فترة طويلة من معركة X/Twitter ضد الروبوتات. ولكن يقال إنه يفكر أيضًا في وضع منصة التواصل الاجتماعي خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. منذ وقت قصير بعد شرائها العام الماضي.

وتأتي تصريحاته أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه الشركة خسارة في عائدات الإعلانات.

وكتب ماسك في جويلية أن الشركة شهدت انخفاضًا بنسبة 50٪ تقريبًا في إيرادات الإعلانات بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل.