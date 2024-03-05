إيلون ماسك يسخر من تعطل “فيسبوك” و”ماسنجر” و”إنستجرام” بطريقته الخاصة

سخر مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، من العطل المفاجئ الذي أصاب اليوم الثلاثاء منصات “فيسبوك” و”ماسنجر” و”إنستغرام” على مستوى العالم بطريقته الخاصة.

وكتب أغنى رجل في العالم على حسابه الرسمي في منصة “إكس” “تويتر سابقا” :”إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل.” في إشارة منه إلى أن منصة “إكس” تعمل على عكس تعطل فيسبوك وإنستجرام الضخم عند جميع المستخدمين في العالم.

كما سخر ماسك أيضا من منافسيه بصورة تضم مجموعة من البطاريق تمثل منصات “فيسبوك” و”انستغرام” و”ثريدز” وهي تؤدي تحية لبطريق يمثل تطبيق “إكس” الذي نجا من هذا العطل العالمي.

وللإشارة، فإن إيلون ماسك هو مالك منصة تويتر منذ أكثر من عام، حيث قام بشرائها في صفقة ضخمة تخطت مبلغ 44 مليار دولار.