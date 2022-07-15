إيلون ماسك يسخر من ناسا بسبب أعمق صورة كونية

نشر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك صورة يسخر فيها من وكالة الفضاء الأميركية .NASA والتي نشرت مؤخراً صوراً جديدة للكون التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب.

وشارك الملياردير Elon Musk التغريدة وهو يقارن لوح الجرانيت في المطبخ مع صورة للفضاء.

وأظهرت الصورة التي نشرها رئيس شركة Tesla لوح مطبخ داكن اللون به بقع بيضاء تشبه النجوم في مكان مظلم.

وحسب التغريدة التي نشرها إيلون ماسك على صفحته بتويت غرد على الصورة قائلاً “محاولة جيدة، ناسا”.

وتأتي تغريدة ماسك بعد أيام من نشر وكالة الفضاء الأمريكية صورًا للفضاء التقطتها تلسكوب جيمس ويب. أقوى مرصد في المدار على الإطلاق.

وقد كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مساء الاثنين الماضي عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. كما احتفى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال إن هناك “صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل”.

في حين، تلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين بناسا بشأن الصورة. التي وصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها بالتاريخ. وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأميركي.

وقال بايدن “سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات”. كما أعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب جيمس ويب باتت جاهزة للاستخدام.