إيلون ماسك يعد فئة “المكفوفين” باختراع لاستعادة بصرهم

في تغريدة له، وعد إيلون ماسك بـ “شريحة رؤية” للسنوات القليلة المقبلة. مشروع سبق ذكره منذ بضعة أشهر.

وقال الملياردير في تغريدة على تويتر إن شركته Neuralink كانت تعمل “على شريحة رؤية”. كان يرد على اليوتيوبر ماركوس هاوس الذي تحدث عن مرض العين النادر. الذي أصيب به ابنه البالغ من العمر 14 عامًا، والذي أدى إلى إصابته بالعمى.

وكتب ماسك: “هذا ليس عزاءً كبيرًا، لكن شركة نيورالينك تعمل على شريحة رؤية، والتي ستكون جاهزة في غضون سنوات قليلة”.

ويؤكد الملياردير في الواقع مشروعًا تم تحديده في نوفمبر 2022. وأوضح خلال عرض تقديمي: “حتى لو لم يكن لدى شخص ما البصر مطلقًا. فمن خلال ولادته أعمى، نعتقد أنه يمكننا استعادة بصره”. بشكل ملموس، ستكون الفكرة هي تجاوز العين عن طريق إرسال إشارة كهربائية من الكاميرا مباشرة إلى الدماغ، الذي سيتولى تفسيرها.

المثير للجدل هو أن شركة نيورالينك تخطط قبل كل شيء لتصميم واجهات بين الدماغ والحاسوب. تسمح بالتحكم في المعدات عن بعد بمجرد التفكير. سيكون الاستخدام الأول هو إعادة القدرة على الحركة للأشخاص المصابين بالشلل.

وتم إجراء اختبارات أولية على القرود، لكنها لا تزال مثيرة للجدل. إن التجارب الفاشلة، التي أُجريت على عجل وأنكرها مؤلفوها، دفعت شركة نيورالينك إلى إجراء تحقيق فيدرالي في الولايات المتحدة. تم إطلاقه العام الماضي.