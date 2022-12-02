إيلون ماسك يعلق حساب مغني الراب الأمريكي كاني ويست على تويتر

أعلن مالك تويتر،إيلون ماسك، عن تعليق حساب مغني الراب الأمريكي كاني ويست على شبكة التواصل الاجتماعي. بتهمة التحريض على العنف، بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

ويعلق ماسك بذلك على صورة نشرها مغني الراب الذي يواجه عزلة متزايدة. بعد تصريحات معادية للسامية وتعبيره عن إعجابه بشكل واضح بالزعيم النازي هتلر.

وأثار ويست الجدل في الشهور الماضية من خلال إعلانه إنهاء شراكات كبرى. واصطدامه مع مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى تقييد حسابيه على “تويتر” و”إنستغرام”. وأعلنت منصتا التواصل الاجتماعي أنهما ستحذفان منشوراته التي ندد بها مستخدمو الإنترنت وقالوا إنها معادية.

كما اتهم شركة أديداس بسرقة تصميماته لاستخدامها في منتجاتها الخاصة.