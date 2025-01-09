إيلون ماسك يعيد نشر معلومة عن الجزائريين لا أساس لها من الصحة

أعاد أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك. نشر إحصائيات لا أساس لها من الصحة عن الجزائريين المغتربين في أوروبا.

وأعاد الملياردير الأمريكي نشر إحصائيات لا أساس لها من الصحة تفيد بأن الرجال من أصل غير أوروبي يرتكبون 84% من جرائم الاعتداء والاغتصاب. على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 10% فقط من السكان.

وتشير هذه الإحصائيات التي لا اساس لها من الصحة إلى أن الجزائري أكثر عرضة لارتكاب جريمة الاغتصاب بـ 122 مرة من السويدي، والأفغاني أكثر عرضة بـ 69 مرة.

وأعاد الملياردير الأمريكي نشر المعلومة وتفاعل معها بعبارة WOW.

بعد التحقق من طرف “النهار أونلاين” حول حقيقة هذه الإحصائيات، وجدنا أنها نشرت منذ عام واحد من طرف ناشط أمريكي على منصة تويتر وأنه لا مصدر لها.

ما لا يعلمه ماسك أو ربما غفل عنه، هو أنه يمكن لأي شخص التلاعب بالإحصائيات لتبرير العنصرية. ولكن من أين تأتي هذه الأرقام؟ كيف تم إنتاج الإحصائيات؟ وما هي التحيزات المضمنة في جمع البيانات؟