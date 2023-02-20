إيلون ماسك ينشر الرعب في مكاتب تويتر

لا يتردد رئيس الشبكة الاجتماعية تويتر، إيلون ماسك، في نشر الرعب في مكاتب المنصة. وفقًا للشهادات التي حصلت عليها شركة Business Insider داخليًا.

ووفقًا لشهادة داخلية حصلت عليها بيزنس إنسايدر، فإن الملياردير المعروف بمزاجه المتفجر سيتعرض لضغوط متزايدة.

يكافح ماسك مع شبكة اجتماعية لم يعد يريدها، ويقضي العديد من الليالي في مقر الشركة. ويتوقع من موظفيه أن يفعلوا الشيء نفسه. 80 ساعة من الأسابيع والليالي الطوال والطلبات المرتجلة من المدير هي الحياة اليومية للعديد من المهندسين.

ويقول موظف “لقد أصيب بالجنون تمامًا. بالنسبة لماسك، يبدو أن مسألة ولاء فرقه أصبحت هاجسًا. يقول بيزنس إنسايدر: “يُطرد الموظفون عند أدنى شك في وجود معارضة سياسية أو شخصية”.

في المكاتب ، يسأل الرئيس موظفيه عن تقدم عملهم. “عليك معرفة كيفية الإجابة على السؤال حتى لا يتم طردك”.

ولأنه مهووس بالربحية، كان سيطرح على الطاولة سلسلة من المقترحات غير المتجانسة. مثل الاشتراك الإجباري أو إغلاق Twitter خارج الولايات المتحدة واليابان.

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