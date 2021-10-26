إيلون ماسك يُحصّل 36 مليار دولار في يوم واحد !

حقق مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، قفزة غير مسبوقة. حيث حصل قيمة 36.2 مليار دولار أو 31.2 مليار أورو خلال يوم واحد فقط.

وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، تقترب ثروة Elon Musk من 300 مليار دولار.

وبالأمس، عند إقفال بورصة نيويور ، بلغت بالضبط 289 مليار دولار. وهو الآن متقدم بفارق كبير على جيف بيزوس (193 مليار دولار) وبرنارد أرنو (163 مليار دولار).

منذ بداية العام، شهد رئيس شركتي Tesla و Space X ارتفاع أصوله بمقدار 119 مليار دولار.

وتجاوزت ثروة ملك السيارات الكهربائية يوم الاثنين رأسمال أكبر شركة نفط أمريكية إكسون موبيل.

وتبلغ ثروة إيلون ماسك بمفرده أكثر من شركة النفط العملاقة (272 مليار دولار).

وجاءت مكاسب يوم الاثنين البالغة 36 مليار دولار بعد الارتفاع في سهم Tesla الذي ارتفع بأكثر من 12.6٪ أمس.

وتجاوزت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية 1 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية. وأصبحت سادس شركة في العالم من حيث القيمة قبل Facebook.

وأصبحت Tesla Model 3 السيارة الأكثر مبيعًا في أوروبا في سبتمبر. سابقة تاريخية للسيارات الكهربائية.

ومع بيع 24600 نسخة، تصدرت سيارة تسلا الصغيرة سيارتين حراريتين ، رينو كليو وداسيا سانديرو.

برأسمال قدره 1010 مليار دولار، تساوي قيمة تسلا الآن 12 مرة في سوق الأسهم. أكثر من شركة جنرال موتورز (84 مليار دولار)، أكبر صانع سيارات أمريكي.