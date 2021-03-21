إيليزي: إستلام 384 جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني

إستلمت ولاية إيليزي 384 جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

قال رئيس مركز التلقيح، زين الدين بنومشيارة “لوأج” أنه تم تخزين الحصة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية “ابن سينا”.

وأضاف بنومشيارة، أن هذه الشحنة هي الثانية من نوعها التي تستلمها ولاية إيليزي بعد الأولى التي قدرت بـ 230 جرعة من لقاح استرازينيكا.

وسيشرع في عملية التلقيح بلقاح “سينوفارم” الصيني خلال الأسبوع الجاري للفئات ذات الأولوية المحددة من قبل الوزارة الوصية.

للإشارة فقد تم بولاية إيليزي لغاية اليوم تلقيح 180 شخصا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.