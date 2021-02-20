إيليزي.. استلام 3 جسور بجانت خلال الثلاثي الثاني من 2021

يرتقب استلام 3 جسور بالمقاطعة الإدارية جانت بولاية إيليزي خلال الثلاثي الثاني بعدما فاقت نسبة الأشغال بها 97 بالمائة.

ويجري إنجاز المنشآت الفنية التي كانت قد أطلقت ورشاتها في 2019 والمدرجة ضمن مخطط حماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات.

وتم انشاء هاته الجسور، على مستوى نقاط متفرقة بكل من المدخل الرئيسي لمدينة جانت وقريتي ”أجاهيل” و”إن أبربر”.

ويراعى في إنجاز الهياكل التي رصد لها أكثر من 2.3 مليار دج معايير هندسية، ذات جودة عالية مضادة للسيول الجارفة والفيضانات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية،عن مسؤول القطاع، تكتسي أهمية كبيرة لكونها ستعطي وجها جماليا للمدينة وتضمن مداخل فرعية بالطريق الوطني رقم3.

ويبلغ طول الجسر الواحد 900 متر طولي و11 متر عرضا، مما ستساهم في سيولة حركة المرور سيما أثناء الفيضانات.

وستسمح تلك المشاريع الفنية بعد دخولها حيز الخدمة في فك العزلة عن التجمعات السكنية ”أجاهيل” و”إيفري” و”إن أبربر”.