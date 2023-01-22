إيليزي: الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن السرقة واسترجاع أزيد من مليار سنتيم

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي. من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن عمليات السرقة.

العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها ضحية، مفادها تعرضه للإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء متبوع بسرقة محله التجاري. التي طالت عملية السرقة مجموعة من المصوغات من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ من المال، مقدما شكواه ضد مجهولين.

على الفور باشر عناصر الشرطة القضائية عمليات البحث والتحري، التي أفضت لتحديد هوية 4 أشخاص محل شبهة ينحدرون من عدة ولايات. وبإستصدار إذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي تم تفتيش مساكن المشتبه فيه. أين تم إسترجاع 2.5 من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى 01 مليار و 100 مليون سنتيم وثلاثة مركبات. ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيهم الأربعة وتحويلهم إلى مقر أمن ولاية إليزي .

أثناء مجريات التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين، اللذان تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة. بإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك و الأشخاص. جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف التعدد والعنف بإستعمال أسلحة بيضاء مع إستحضار مركبة ذات محرك. إخفاء عمدا أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية والتستر وعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها.

كما قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة إليزي، أين صدر في حق مشتبه فيهما إثنين أمر إيداع بالحبس. بينما صدر في حق المشتبه فيه الثالث أمر إيداع بالحبس عن جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية. فيما إستفاد المشتبه فيهم الآخرين من الإفراج المؤقت.