إيليزي.. انتشال جثة عامل بورشة حفر قنوات الصرف الصحي بعد انهيار ترابي

تمكنت مصالح الحماية المدنية بإيليزي من انتشال جثة عامل بورشة حفر قنوات الصرف الصحي، بعد انهيار ترابي.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 16:38 لانتشال جثة عامل في ورشة بعد انهيار ترابي بعمق 7 أمتار.

وتم انتشال الضحية متوفيًا من طرف الفرقة المعاملة وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة GRIMPE.

الضحية يبلغ من العمر 38 سنة وينحدر من ولاية سكيكدة تم نقل جثته لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى وانتينيمضي إيليزي.

العملية تمت تحت إشراف والي الولاية أحسن خالدي، قائد القطاع العسكرية، وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني. وأيضا نائب رئيس مصلحة الأمن الداخلي، ونائب رئيس الأمن الوطني، والمدير الولائي للحماية المدينة.