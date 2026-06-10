إيليزي.. انتشال جثة غريق من بركة مائية بمستني 

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة غريق من بركة مائية بالمكان المسمى مستني بـ إيليزي.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت في حدود الساعة 14:35، مدعمة بفرقة الغطس لانتشال غريق من بركة مشكلة من مياه الأمطار.

وأضاف البيان أن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة تم إجلاؤه إلى مستشفى وان تميضي.

وتم تسخير لهذه العملية شاحنة تدخل، سيارتا إسعاف، سيارة اتصال على متنها ضابطين. بالإضافة إلى 11 عونًا، وغطاسين اثنين.