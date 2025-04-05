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إيليزي.. انحراف حافلة لنقل المسافرين وإرتطامها بمشروع بناء 

بقلم م .فيصل
إيليزي.. انحراف حافلة لنقل المسافرين وإرتطامها بمشروع بناء 
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تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من اجل لإنحراف حافلة لنقل المسافرين الطريق الوطني رقم 03 على بعد حوالي 5 كلم بإيليزي.

وحسب المصالح ذاتها الحادث وقع في حدود الساعة 20:55 لانحراف حافلة لنقل المسافرين وإرتطامها بمشروع بناء لافتة ترحيبية بمدخل مدينة إيليزي

الحافلة تعمل خط ورقلة- إيليزي كان على متنها حوالي 37 مسافر وهم في صحة جيدة

العملية سخر لها شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف، سيارة  قيادة، شاحنة إنارة ليلية.

رابط دائم : https://nhar.tv/j3EqV
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