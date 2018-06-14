إيليزي.. توزيع 500 كسوة عيد لليتامى والمعوزين

بادرت ” الجمعية الوطنية كافل اليتيم ” بولاية إيليزي بتوزيع 500 حصة من ملابس العيد لفائدة اليتامى والمعوزين.

وتندرج هذه العملية التضامنية في إطار مجهودات الجمعية للتكفل باليتامى والعائلات الفقيرة عبر مختلف البلديات الستة للولايات.

وذلك من أجل إدخال الفرحة والسرور على أبناء هذه الفئة من المجتمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار وفرت مصالح ولاية إيليزي 500 حصة من الألبسة لفائدة اليتامي والمعوزين من كلا الجنسين.

وذلك في إطار تكفل مصالح الدولة بالشق الإجتماعي للعائلات المحرومة إضافة إلى أغلفة مالية قامت بجمعها الجمعية عن طريق المحسنين.

وتحسبا لموسم الإصطياف بادرت ذات المصالح بمنح 30 مقعدا لهذه الفئة من حصة الأصطياف التي خصصتها شركة سوناطراك لفائدة الولاية.

حيث سيتم التكفل باليتامى من جميع النواحي للتعرف على المناظر الطبيعية التي تزخر بها الولايات الساحيلية من الوطن.