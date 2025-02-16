إيليزي: حجز 100 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع بإن أميناس

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة إن أمناس بولاية إليزي من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر. مع حجز كمية من مادة التبغ أجنبية الصنع مصدرها التهريب.

وقائع القضية تعود على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الشرطة القضائية مفادها قيام شخص بإستغلال محله التجاري. في تخزين وبيع كمية من مادة التبغ “سجائر” أجنبية الصنع محل تهريب.

كما تم بالإستغلال الأمثل للمعلومة وبالتنسيق مع ممثلي عن المفتشية الإقليمية للتجارة إن أمناس. المصالح الفلاحية “طبيب بيطري”، تنظيم خرجات فجائية أسفرت عن مراقبة 8 محلات تجارية مخصصة لبيع المواد الغذائية، حيث تم العثور داخل أحدها على كمية من مادة التبغ ذات صنع أجنبي مصدرها التهريب. والتي قدرت بـ 102000 علبة سجائر من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى حجز 400 كيس من مادة تبغ الترشق “الشمة” مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيه إلى مقر أمن دائرة إن أمناس.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم حيازة بضاعة. أجنبية الصنع “سجائر مختلفة الأنواع” مصدرها التهريب. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس أين صدر في حقه حكم قضائي وغرامة مالية جمركية.

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