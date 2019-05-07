إيليزي : عقلاء بلدية البرج يذيبون جليد الانسداد بالبلدية عمر ادريس

بعد مرور حوالي 23 يوماً عن غلق بلدية برج عمر ادريس بجدار اسمنتي بايليزي وحالة الانسداد التام للمطالبة برحيل المجلس البلدي الذي لم يواكب تطلعات المواطنين في خلحلة مشاكل المنطقة .

تدخل عقلاء المنطقة، تم الاتفاق بين شباب الحراك وشيوخ البلدة على إزالة الحائط الإسمنتي وفتح مقر بلدية برج عمر ادريس، خاصة بعد تلبية شيء من المطالب.

بعد رحيل بعض الاعضاء اضافة الى ضرورة فك الانسداد الذي لا يخدم المواطن بالدرجة الاولى.

في حين اشترط المحتجون استمرار الحراك إلى غاية تنحية باقي الأعضاء الذين لم يستقيلوا تضامنا مع الشعب.

وتعرف معضم بلديات ايليزي حالة من الاحتقان لعدم توفير متطلبات الساكنة وتحسين ظروف معيشتهم خاصة ما تعلق بالتنمية النحلية ووضعية السكن وانتشار البطالة بشكل لافت .