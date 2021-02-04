إيليزي: فتح المعبر الحدودي ”الدبداب” أمام الحركة التجارية قريبًا

سيتم قريبًا فتح المعبر الحدودي الدبداب بولاية إيليزي نحو ليبيا أمام الحركة التجارية، حسبما أفادت اليوم الخميس مصالح الولاية.

ويأتي هذا الإجراء بعد الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية بالبلدين من أجل بعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، حسب المصدر نفسه.

وتمت مراسلة السلطات المحلية والأمنية بالولاية بهذا الخصوص، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى معبر الدبداب نحو غدامس الليبية.

وضمان تطبيق ومرافقة هذا القرار الذي سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير، والعبور واستغلال هذا المعبر البري بين الجزائر وليبيا.

وذلك بغرض النشاط التجاري فقط، كما أوضح المصدر نفسه.