إيليزي: 6 سنوات حبسا نافذا لمروّج المخدرات

نجحت الضبطية القضائية لأمن دائرة إن أمناس محاربتها لآفة المخدرات، حيث تمت الإطاحة بشخص ينشط في مجال بيع وترويج المخدرات.

وبالإذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، تم ضبط بداخله كمية من المخدرات كانت مهيأة للترويج بغرض البيع. قدر وزنها بــ (92)غرام، وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج .

باستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيه، عن جرم حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض البيع و العرض. قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أمناس المختص.

بعد إحالته على المثول الفوري، صدر في حق المشتبه فيه حكم نافذ يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية.

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