إيليزي.. 6 فرق انشادية في الطبعة السابعة ”للملتقى الولائي للإنشاد”

تنشط ستة فرق إنشادية الطبعة السابعة ”للملتقى الولائي للإنشاد” الذي تتواصل فعالياته بولاية إيليزي.

وسط الاستمتاع بالفن الهادف الذي صدحت به حناجر مختلف الفرق المشاركة.

وتم حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي بادرت بها “جمعية الوفاء للثقافة والعلوم” بإيليزي والتي تحمل شعار “لقاء… فأرتقاء”.

والتي تختتم غدا بدار الثقافة “عثماني بالي” بعاصمة الولاية عرض وصلات إنشادية للفرق المشاركة من مختلف بلديات الولاية.

والتي تجاوب معها عشاق الفن الملتزم بكل عفوية وتذوق.

إضافة الى عروض مسرحية من تقديم “جمعية الأصالة والمعاصرة” لبلدية برج عمر إدريس.

كما يتم تنظيم العديد من الورشات في مجال فن الإلقاء وورشة أخرى في فن المقامات.

وورشة لتعليم حروف التيفيناغ على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بإيليزي.

وذلك تحت إشراف مختصين في هذا المجال من الولاية المنتدبة تقرت بولاية ورقلة وولاية سطيف.

وذلك من أجل تلقين الفرق المشاركة أسس ومقومات هذا الفن الملتزم.