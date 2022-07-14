إيليزي: 6 وفيات وتسعة جرحى إثر اصطدام سيارتين وشاحنة

تسبب حادث مرور أليم وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية إليزي في وفاة ستة أشخاص كلهم رعايا أفارقة وإضابة 9 آخرين بجروح متفاوتة

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن حادث مرور الأليم وقع فجر اليوم على الساعة الخامسة صباحا. على الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ان امناس و مفترق الطرق pk60. و تمثل الحادث في اصطدام ثلاثي لسيارة من نوع تويوتا هيليكس تحمل رعايا أفارقة و شاحنة سوناكوم k120 و سيارة من نوع ميرسيدس تابعة للجمارك.

كما أسفر الحادث عن وفاة ستة أشخاص و هم رعايا أفارقة فيما تم تسجيل إصابة تسعة آخرين من بينهم ستة أفارقة. و قد تدخلت وحدة الحماية المدنية التابعين لإن امناس اعوان و ضباط و سيارات اسعاف و شاحنة. أين تم اسعاف و إجلاء الجرحى نحو المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إن امناس. فيما تم نقل الجثث نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.