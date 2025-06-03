إيليزي.. إنقاذ 7 أشخاص كانوا محصورين داخل سيارة بسبب التقلبات الجوية 

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 7 أشخاص كانوا محصورين داخل سيارة بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي التم بإيليزي.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العلمية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 3، قرية فضنون باتجاه مدينة إيليزي.

وأكد البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في حالة صحية جيدة.

وعرفت ولاية إيليزي تساقط أمطار غزيرة بإقليم بلدية إيليزي وسيلان بعض الأودية. كما شهدت الولاية غلق بعض الطرق. منها الطريق الوطني رقم 03 المقطوعة في وجه حركة السير. وكذا الطريق الولائي رقم 2 الرابط بين إيليزي وبرج عمر إدريس، في نقطة تقاطع مع واد جيجانت، بسبب سيلان الواد.