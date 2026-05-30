إيليزي.. انتشال جثتي غريقيين بواد في الدبداب

تمكنت عناصر الغطاسين التابعة لحماية المدينة لولاية إيليزي في عملية البحث عن غريقين، في واد بالمكان المسمى تماسين بلدية دبداب على بعد 60 كلم اتجاه ان اميناس.

أين تم إنتشال الجثة الثانية، في العقد الثالث من العمر، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بدبداب

الضحية رعية إفريقية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بدبداب.

وسخرت الحماية بالدبداب كل الوسائل المادية والبشرية لتدخل.

من جهتها فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيق معمق لمعرفة تفاصيل الحادث المميت .