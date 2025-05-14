إيليزي.. 7 سنوات حبساً لمروجي مخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إيليزي، من الإطاحة بشخصين مع حجز 5 صفائح من المخدرات قدرت بـ494 غراماً.

وقائع القضية جاءت إثر معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها وجود شخصين سيقومان بإدخال كمية من المخدرات لولاية إيليزي، قصد إعادة بيعها وترويجها في أوساط الشباب، قادمين بها من إحدى الولايات المجاورة.

بالاستغلال الأمثل للمعلومة، تم وضع نقاط مراقبة فجائية، استهدفت الأشخاص والمركبات، وبعد توقيف إحدى حافلات نقل المسافرين، عثر بحوزة شخصين على 7 كبسولات من المؤثرات العقلية، 5 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ 494 غراماً، على إثر ذلك تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة.

باستيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجِزَ ملف قضائي للمشتبه فيهما، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة حيازة ونقل مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار شبكة إجرامية منظمة. قدِّما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، الذي بدوره أحالهما على جلسة المثول الفوري، حيث صدر في حق أحد المشتبه فيهما 7 سنوات حبساً مع الإيداع، بينما استفاد المشتبه فيه الثاني من استدعاء مباشر.