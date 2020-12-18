إيمانويل ماكرون يطمئن الفرنسيين بخصوص حالته الصحية

طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرنسيين فيما يخص حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر ، قال ماكرون أنه يخضع للحجر الصحي مثلما تنص عليه القواعد الصحية بعد أن ثبوت إصابته بكورونا.

قبل أن يضيف ماكرون، بأنه أعلم جميع الأشخاص الذين إحتك بهم بضرورة إجراءهم التحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

كما كشف ماكرون أن حالته الصحية في تحسن، بإستثناء أعراض الفيروس المتمثلة التعب والصداع والسعال.

هذا وتشكر ماكرون الفرنسيين على رسائل الدعم، واعدا إياهم بإبلاغهم يومياً بوضعه الصحي .

أما فيما يخص مهامه، أكد ماكرون إلى أنه سيواصل إدارة شؤون البلاد بالتنسيق مع مستشاريه ومع رئيس الحكومة والوزراء.