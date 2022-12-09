إيمانويل ماكرون  يهاجم TikTok

شن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هجوما، أمس الخميس، هجوما على منصة تيك توك.

ووصف الرئيس الفرنسي منصة تيكتوك على أنها أول شبكة معطلة نفسية. خاصة وأنها أكثر الشبكات فاعلية بين الأطفال والمراهقين. خلال تبادل مع المتخصصين في مجال الصحة العقلية للشباب.

وقال ماكرون “هذه الشبكة ساذجة بشكل مربك. لديها 10 آلاف من الرجال المدربين تدريباً جيداً الذين يروجون للمحتوى. إنهم يعرفون جيداً ما تحب (..) يدفعون بأشياء جيدة الصنع وأكثر ابتكارًا بكثير من الأمريكيين”.

ويمتلك رئيس الدولة الفرنسي نفسه حسابًا على TikTok يضم 3.2 مليون مشترك. لكنه يتحدث فيه عن محاربة التنمر في المدرسة، والتوعية بالتوحد، والصحة. حيث ​​نشر العديد من مقاطع الفيديو على هذه الشبكة، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين.

وأدلى إيمانويل ماكرون بهذه التصريحات خلال زيارة على متن حافلة تذهب للقاء الشباب في جميع أنحاء مقاطعة فيين. للإجابة على أسئلتهم واحتياجاتهم، لا سيما فيما يتعلق بالصحة.