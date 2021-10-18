إيماني بفضلك كبير وسأحيا معك تحت ظلّ التبجيل والتقدير

رجل من وهران هو أول من سنستهلّ به ركننا، رجل في غاية التقدير والاحترام، يبلغ من العمر 40 سنة، يشغل منصب مهندس في التسيير، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم.

يبحث من وثق فينا كبير الثقة عن زوجة جادة، تقبل أن تكون له زوجة الثانية، يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة، يريدها أن تكون من غرب البلاد، سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة، ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135773

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