إيمان خليف:”الرئيس تبون طلب مني رفع العلم الجزائري في باريس”
بقلم عبد النور حواز
عبرت المُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على الميدالية الذهبية في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.
حيث قالت عقب المنازلة في تصريحات لتلفزيون النهار:”لقد توقعت التتويج بالميدالية الذهبية”.
كما أضافت:”لقد قدمت لكم لوحة فنية في كل منازلة واليوم اخترت تقديم لوحة فنية من نوع كوبي”.
قبل أن تختم:”أطمح لميدالية أولمبية ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طلب مني رفع علم الجزائر في أولمبياد باريس 2024″.
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