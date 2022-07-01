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الرياضة

إيمان خليف:”الرئيس تبون طلب مني رفع العلم الجزائري في باريس”

بقلم عبد النور حواز
إيمان خليف:”الرئيس تبون طلب مني رفع العلم الجزائري في باريس”
إيمان خليف
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عبرت المُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على الميدالية الذهبية في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

حيث قالت عقب المنازلة في تصريحات لتلفزيون النهار:”لقد توقعت التتويج بالميدالية الذهبية”.

كما أضافت:”لقد قدمت لكم لوحة فنية في كل منازلة واليوم اخترت تقديم لوحة فنية من نوع كوبي”.

قبل أن تختم:”أطمح لميدالية أولمبية ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طلب مني رفع علم الجزائر في أولمبياد باريس 2024″.

رابط دائم : https://nhar.tv/J5chQ
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