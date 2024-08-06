إيمان خليف:”تحياتي لوالدتي و والدي وأهدي التأهل للنهائي للشعب الجزائري”

عبرت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، عن سعادتها ببلوغ نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها، اليوم الثلاثاء، أمام منافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، في نصف النهائي وزن 66 كلغ.

وصرحت البطلة الجزائرية، بعد فوزها في نزال نصف النهائي، بقاعة رولاند غاروس، بالعاصمة الفرنسية باريس، لوسائل الإعلام:”فخورة بإنجازي الجديد أظن أنني قدمت كلي مالدي، أشكر الطاقم المشرف على تدريبي، إن شاء الله أكون على مستوى التطلعات في النهائي الأغلى”.

وأضافت إيمان خليف:”الحمد لله الحلم يقترب وان شاء الله أقدم نهائي في المستوى وأكون مركزة على النزال، وهناك فريق خاص يقوم بالواجب النفسي اتجاهي لتفادي هذه الصدمة”.

وتابعت البطلة الجزائرية:”أهم شيء أنني تأهلت إلى نهائي الأولمبياد، وأوجه تحياتي إلى والدتي ووالدي وكل سكان ولاية تيارت والشعب الجزائري ككل، الجمهور الجزائري فجأني بحضوره القوي، وأوجه له شكري الخاص”.