إيمان خليف: “أدعو جاليتنا لدعمنا وجاهزون لخطف ميداليات أولمبية”

رفعت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، التحدي، وأكدت بأن الوفد الجزائري المشارك بـ 46 رياضيا في 15 اختصاصا، جاهز لتقديم كل شيء وخطف ميداليات أولمبية.

وأوضحت إيمان خليف، في تصريحات خصت بها الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية، من إقامة الوفد الجزائري بباريس، بأن الأولمبياد حلم كل رياضي ورياضية.

مضيفة: “العهدة الأولمبية كانت مميزة. وكانت هناك أشياء جيدة وتتويجات وميداليات غير مسبوقة وهناك حسرة أيضا، ونتمنى التتويج في الأولمبياد”.

وبخصوص حظوظ الملاكمة الجزائرية، ردت خليف: “سننتظر القرعة يوم 25 جويلية الجاري. على أمل أن تكون جيدة، المستوى سيكون عاليا في الأولمبياد وكل المنافسون يملكون مستوى لا بأس به”.

لتوجه إيمان خليف، في الأخير نداء إلى الجالية الجزائرية بباريس من أجل دعم الرياضيين المشاركين في الأولمبياد المقررة ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.

وختمت: “أتمنى أن تكون الجالية الجزائرية حاضرة بقوة. تواجدها في المنافسة يحفزنا بعدما خصتنا باستقبال رائع.. والشعب الجزائري أيضا أتمنى أن يشجعنا، وسنشرفهم، وتأكدوا بأننا سنقدم كل ما لدينا لتحقيق ميداليات أولمبية.”