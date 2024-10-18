إيمان خليف: “أسعى لإنشاء أكاديميات خاصة بالملاكمة”

كشفت البطلة العالمية إيمان خليف عن أهدافها المستقبلية التي تنوي تجسيدها على أرض الواقع في الجزائر، خدمةً لرياضة الملاكمة التي تألقت فيها.

وقالت إيمان خليف خلال مشاركتها في “أسبوع الإبداع الإفريقي 2024” بنادي الصنوبر البحري: “أطمح إلى تطوير رياضة الملاكمة في الجزائر. و إنشاء أكاديميات خاصة بهذه الرياضة”.

وأضافت إيمان خليف: “أتمنى أن تكون لرياضة الملاكمة شعبية كبيرة في الجزائر”.

وختمت البطلة الأولمبية: “أحلم بإنشاء مراكز عمرانية رياضية في الجزائر”.

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