إيمان خليف: “أملك عدة عروض وسأدخل عاجلا عالم الاحتراف”
بقلم كريم تيغرمت
كشفت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الأحد، أهدافها وطموحاته المستقبلية، في عالم الملاكمة.
وصرحت خليف، في هذا الخصوص، خلال ندوتها الصحفية: “في القريب العاجل سأدخل عالم الاحتراف كوني أملك العديد من العروض في الملاكمة المحترفة”.
كما أضافت صاحبة الذهبية الأولمبية: “حاليا لم أحسم خياري في المكان الذي سأدخل من خلاله الملاكمة المحترفة، لكن في القريب العاجل سأدخل الملاكمة الاحترافية”.
وتابعت إيمان خليف: “بطل أولمبي أو بطلة أولمبية يكون له أهمية كبيرة في عالم الاحتراف ونحن كجزائريين نود رؤية مستوانا في مجال الاحتراف”.
رابط دائم : https://nhar.tv/PA3Wh