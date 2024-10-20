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الرياضة

إيمان خليف: “أملك عدة عروض وسأدخل عاجلا عالم الاحتراف”

بقلم كريم تيغرمت
إيمان خليف: “أملك عدة عروض وسأدخل عاجلا عالم الاحتراف”
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كشفت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الأحد، أهدافها وطموحاته المستقبلية، في عالم الملاكمة.

وصرحت خليف، في هذا الخصوص، خلال ندوتها الصحفية: “في القريب العاجل سأدخل عالم الاحتراف كوني أملك العديد من العروض في الملاكمة المحترفة”.

كما أضافت صاحبة الذهبية الأولمبية: “حاليا لم أحسم خياري في المكان الذي سأدخل من خلاله الملاكمة المحترفة، لكن في القريب العاجل سأدخل الملاكمة الاحترافية”.

وتابعت إيمان خليف: “بطل أولمبي أو بطلة أولمبية يكون له أهمية كبيرة في عالم الاحتراف ونحن كجزائريين نود رؤية مستوانا في مجال الاحتراف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/PA3Wh
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