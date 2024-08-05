إيمان خليف: “أنا بنت طموحة منذ الصغر وجئت إلى باريس لتحقيق حلمي”

كشفت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بأنها تطمح للعودة من باريس الفرنسية، إلى أرض الوطن، بأفضل نتيجة ممكنة.

وستكون المرأة الفلاذية، خليف، سهرة غدٍ الثلاثاء، على موعد مع التاريخ حينما تلاقي نظيرتها التايلاندية، جانجيم سيوانافانغ، في نصف النهائي على أمل الفوز وضمان فضية على الأقل في انتظار النهائي وملامسة حلم الذهب.

وأكدت إيمان خليف، بأن طموحاتها كبيرة في دورة باريس، وقالت في تصريح نقلته قناة الجزائر الدولية: “الحمد لله أنا كما تعلمون بنت منذ صغري طموحة.. هدفي الأولمبياد، وأنا هنا من أجل حلمي واتمنى تحقيقه، والذهاب بأحسن نتيجة إلى بلدي”

في المقابل، شكرت بطلة الجزائر، الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على دعمه لها في قضية التشكيك في جنسها.

وقال حول ذلك: “أوجه شكري لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، لقد بعث لي رسالة شخصية، سادني وشجعني من خلالها.. أشكر اللجنة الدولية على هذه المساندة وإظهار كلمة الحق”.