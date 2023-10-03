إيمان خليف: “الدولة الجزائرية قدمت لي مشروع بطلة أولمبية”

كشفت البطلة، إيمان خليف، بأنها تلقت دعما كبيرا من طرف الدولة الجزائرية، في سبيل التألق في أولمبياد باريس 2024.

وقالت خليف، في تصريحات لقناة “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، إن التحضير للأولمبياد لا يكون في سنة أو سنتين، وإنما خلال عهدة أولمبية كاملة تستمر لـ 4 سنوات.

وأضافت: “بالنسبة لبرنامج التحضيرات فالدولة الجزائرية، قدمت لي مشروع بطلة أولمبية، هو جديد في الجزائر.. طورت مهاراتي في بطولتي اسنطبول ونيو دلهي، وسأواصل مشروعي، بتربصات ودورات دولية، لأكون أكثر جاهزية”.

كما أوضحت خليف، بأنها تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وختمت: “أولمبياد باريس حِمل كبير، وكل الشعب الجزائري ينتظرني.. واعية بالمسؤولية وأتمنى التوفيق من الله لتمثيل بلادي وتقديم أحسن صورة”.