إيمان خليف :” الرئيس تبون كلمني وهو المساهم الأول في التتويج”

أبدت البطلة الجزائرية إيمان خليف سعادتها الكبيرة بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، على حساب نظيرتها الصينية يانغ ليو، في النهائي الذي جرى بقاعة رولاند غاروس.

وقالت إيمان خليف في تصريحها للتلفزيون العمومي “الفوز بالميدالية الذهبية أعتبره، حلم دام لـ 8 سنوات، اهدي هذه الميدالية الذهبية إلى العالم العربي و الجزائر خاصة و الجميع الذي يحبني”

كما كشفت إيمان خليف عن اتصال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و قالت “رئيس الجمهورية كلمني عقب التتويج، أعلم أنه المساهم الأول و المناصر رقم واحد، الحمد لله رئيس الجمهورية يعرفني منذ 2022، كما أن الجمهور عزف النشيد الوطني و فرحته من جانبي، كما أني وعدت السيد الرئيس بالتتويج و وفيت بوعدي”.

وأردفت البطلة الأولمبية “التعب لم يذهب بعيدا، أعتبرها ميدالية الشرف، التي أحرزتها”.

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