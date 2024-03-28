إيمان خليف: “اهتمام الدولة الجزائرية بالألعاب الأولمبية يعتبر تحفيز بالنسبة لي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدثت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024 المقررة بباريس.
وصرحت خليف: “البعض يعتبر بأن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية بالألعاب الأولمبية هو عامل ضغط على الرياضيين”.
كما أضافت: “الدولة الجزائرية تفكر في الرياضيين، كما تفكر في الميداليات الأولومبية أيضا، خاصة وأن الألعاب المقبلة ستجرى بالعاصمة الفرنسية باريس”.
وتابعت إيمان خليف: “بالنسبة لي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالألعاب الأولمبية، أعتبره تحفيز كبير، وهذا ما يدفعني للرفع من وتيرة التحضيرات التي أجريها”.
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