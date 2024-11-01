إيمان خليف تتصدّر عنوان مجلة Vogue في نسختها العربية.. ضربة مُبهرة من بطلة رياضية

تواصل بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، جذب اهتمام كبرى المجلات ووسائل الإعلام العالمية، بعد تألقها اللافت في أولمبياد باريس 2024، وإحرازها الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة.

وتصدرت الملاكمة، إيمان خليف، غلاف مجلة Vogue العالمية في نسختها العربية، في عدد شهر نوفمبر. الذي يحمل عنوان: “ضربة مبهرة من بطلة رياضية.. إيمان خليف صُنع في العالم العربي”.

و تغنّت مجلة Vogue في عددها الشهري الجديد، بنجمة المنطقة العربية في الفترة الحالية، بوصفها من أحب شخصيات الموضة، بعدما أثار ظهورها في أسبوع الموضة وعرض بوتيغا ڤينيتا، شهر سبتمبر الماضي، عاصفةً إعلاميةً كبيرة.

وتحدثت المجلة العالمية عن تأثير بطلة الملاكمة البالغة من العمر 25 عاما، الذي يتجاوز الرياضة والموضة بكثير. حيث أصبحت بفضل مسيرتها الاستثنائية بطلةً قوميةً في الجزائر وملهمةً للفتيات في أنحاء العالم.

وباعتبارها امرأة مسلمة وجزائرية، فإنها تمثل جيلاً جديدًا يتحدى الصور النمطية ويحطم الحواجز. كما تحظى بالإشادة بفضل أسلوبها في الجمع بين القوة والأنوثة، ما يدلّ على بزوغ عصر جديد للجمال.

وصرّحت بطلة الملاكمة، إيمان خليف، للمجلة في عدد نوفمبر، عن تجربتها القاسية في الأولمبياد: “كانت تجربة قاسية، على الرغم من إحرازي الميدالية الذهبية، فهذا الحدث وحده كان أشبه بحياة كاملة. فقد حمل بين طياته تجارب عديدة ومتنوعة. وتمكنتُ من التغلّب على كل ذلك بفضل إيماني بالله وبنفسي وحلمي. ولولا هذه التحديات، لما أصبحت بطلة أبدًا”.

للإشارة، تعد مجلة Vogue في نسختها العربية، امتداداً للعلامة الشهيرة العالمية، وهي من أهم وأبرز مجلات الموضة والأزياء.

وتهدف المجلة في نسختها العربية، إلى تسليط الضوء على أبرز المبدعين في الدول العربية بمحتوى يتماشى مع الثقافة المحلية.