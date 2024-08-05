إيمان خليف تتلقى رسالة دعم وهدية من توماس باخ

جدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، دعمه لبطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، في ظل الهجمات المتكررة التي تتلقاها من طرف وسائل إعلام أوروبية، تحاول التشكيك في جنسها.

ونشرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسالة بعث بها باخ، إلى إيمان خليف، مرفوقة بهدية رمزية. قبل 24 ساعة عن دخولها معترك نصف نهائي أقل من 66 كلغ، امام التايلاندية جانجيم سيوانافانغ، ضمن أولمبياد باريس 2024.

وقال الألماني توماس باخ: “عدد كبير جدًا من الناس قد شهدوا المعاملة السيئة التي تعرضتِ لها لمجرد مشاركتكِ في مسابقة أولمبية ومتابعتكِ لحلمكِ الأولمبي.”

وواصل: “لا ينبغي لأي رياضي أن يكون هدفًا لمثل هذه الهجمات. وآمل أن تتمكني من التغلب على هذه الهجمات وتستمري في المشاركة في مسابقات الملاكمة رغم هذا الجدال غير المبرر.”

مؤكدا بأن أعضاء فريق الحماية في اللجنة الأولمبية الدولية قد اتصلوا بإيمان لتقديم كل الدعم ووضع مختلف الأدوات تحت تصرفها لمساعدتها في البقاء بعيدة عن كل هذه الحملة.

وفي الأخير، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن مودته لإيمان. مشجعًا إياها على البقاء قوية والتركيز على أدائها الرياضي، متمنيًا لها كل التوفيق في مسيرتها.