إيمان خليف تتوج بالميدالية الذهبية وتكشف عن أهدافها

فازت البطلة الجزائرية إيمان خليف، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

وأطاحت البطلة إيمان خليف بنظيرتها المغربية في ميدان الملاكمة النسوية.

وقالت إيمان خليف عن التتويج بمقابلة اليوم “شاركت سابقا في طوكيو و تحصلت على المرتبة الخامسة لأول مرة في تاريخ الملاكمة النسوية، أطمح للفوز بميدالية في الألعاب الأولمبية المقبلة”.

كما أضافت “أشكر الوزير عبد الرحمان حماد وبعض الأطراف من خارج الجزائر، تنتظرنا دورة في داكار قبل المنافسة في باريس، الميدالية الذهبية وجب خطفها”.

وختمت خليف “نملك جمهور كبير في باريس ينتظرنا وإن شاء الله يكون الحلم في العاصمة الفرنسية”.

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