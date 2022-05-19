إيمان خليف تخسر النهائي وتُحرز ميدالية فضية تاريخية في مونديال الملاكمة

انهزمت أمسية اليوم الخميس المُلاكمة الجزائرية، إيمان خليف، في نهائي بطولة العالم للمُلاكمة المُقامة باسطنبول بتركيا.

لكن ورغم خسارتها النهائي أمام نظيرتها آمي سارة برودهيرست من جمهورية إيرلندا في وزن أقلّ من 63 كلغ.

إلا أن إبنة مدينة تيارت بالغرب الجزائري دخلت تاريخ الرياضة الجزائرية من أوسع الأبواب.

كما أصبحت أول ملاكمة تُحقق الرّتبة الثانية في بطولة العالم، وتُحرز فضية عالمية، في تاريخ الفن النبيل النسوي الجزائري.