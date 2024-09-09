إيمان خليف ترد على “إيلون ماسك” وتكشف حقائق مثيرة

خرجت البطلة الأولمبية في رياضة الملاكمة، إيمان خليف، عن صمتها، لترد على الحملة الشنعاء التي تعرضت لها، طيلة ألعاب باريس، التي جرت ما بين 26 جويلية و11 أوت الماضيين.

ووجهت إيمان خليف، المتوّجة بذهبية أولمبية لوزن أقل من 66 كلغ، أصابع الاتهام إلى رجل الأعمال الأمريكي، ومالك شركة “إكس” (تويتر سابقا)، إيلون ماسك.

وقالت البطلة الجزائرية: “إيلون ماسك، كان من الأوائل الذين قاموا بشن تلك الحملة ضدي، ونشر فيديو، وبسببه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وواصلت إيمان خليف، في حوار خصّت به قناة “كنال +” الفرنسية: “كان أول من قام بتلك الضجة والحملة الإعلامية الشنعاء، وأقول له (تقصد إيلون ماسك). لا تكرهني، ماذا فعلت لك؟ لا تعرفني ولا أعرفك، ولا أعلم لماذا قمت بهذا”.

كما اعترفت الملاكمة الجزائرية، بأن تلك الحملة أثّرت فيها وفي عائلتها. وواصلت وهي تذرف الدموع: “هذه الأمور أضرت بي كثيرا، وأضرت بعائلتي. وأمي المسكينة في تلك المرحلة وكل مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عني. كانت في كل يوم تزور المستشفى”.

وختمت إيمان خليف: “لا أعلم لماذا أصبح العالم حقيرا لهذه الدرجة ! سأترك أمري لله، كوني إمرأة عربية مسلمة.. لقد تجاوزت هذه المرحلة، وسأكون أقوى في المستقبل”.