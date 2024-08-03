إيمان خليف تضمن للجزائر أول ميدالية في الأولمبياد

تمكنت الملاكمة، إيمان خليف، من إهداء الجزائر، أول ميدالية ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها أمام منافستها المجرية، لوكا هاموري، في فئة 66 كلغ.

وضمنت الملاكمة الجزائرية تأهلها لنصف نهائي الملاكمة ضمن منافسات الأولمبياد، بكل سهولة، بعد أن قدمت مردودا قويا، لم تقوى المنافسة على مجاراته.

وحققت بطلة الملاكمة الجزائرية، ايمان خليف، الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 5/0.

أما في الجولة الثانية، جددت الملاكمة الجزائرية تفوقها أمام منافستها المجرية بنتيجة 5/0 كذلك.

وفي الجولة الثالثة، تفوقت الملاكمة ايمان خليف امام لوكا أموري، ووجهت لها العديد من اللكمات المتسلسلة والقوية. وانتهت الجولة الثالثة بنتيجة 5/0 بإجماع الحكام.

وستواجه في نصف النهائي، بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، منافستها التايلندية، جانافاغ سوانافاغ، يوم الثلاثاء.