إيمان خليف تعلق على تأهلها للدور الربع نهائي من أولمبياد باريس

أبدت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، أول ردة فعل لها، بعد تأهلها اليوم الخميس، للدور البرع نهائي من أولمبياد باريس 2024.

وكانت الملاكمة ايمان خليف، قد حققت الفوز اليوم الخميس، في نزال الدور الـ16، والذي جمعها بالإيطالية أنجيلا كاريني، في وقت قياسي.

وعقب الفوز بهذا النزال، وتأهلها للدور الربع النهائي، في وزن أقل من 66 كلغ، علقت ايمان خليف، عبر حسابها على “فايس بوك” بعبارة “بسم الله والحمد الله”.

يذكر أن بطلة الملاكمة إيمان خليف، تعلق عليها آمال كبيرة لشتريف الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية 2024، الجارية بباريس.