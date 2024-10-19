إيمان خليف تكشف كواليس تتويجها الأولمبي

تستعد البطلة إيمان خليف، للكشف عن كواليس وتفاصيل، تربّعها على عرش الملاكمة النسوية في أولمبياد باريس 2024، لوزن 66 كلغ، من خلال تنشطيها ندوة صحفية.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في بيان لها، بأن إيمان خليف. ستنشط غدا الأحد، 20 أكتوبر الجاري، ندوة صحفية بعنوان “إيمان خليف: قصة نجاح”.

كما أوضح ذات المصادر، بأن البطلة الأولمبية، ستكون في الندوة المقررة بمقر بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بداية من الساعة 10:00 صباحا، مرفوقة بمدربها الكوبي، بيدرو لويس دياز.

للإشارة فإن إيمان خليف، عانت من هجمات إعلامية أوروبية وتحامل شخصيات عالمية. طيلة مشاركتها في “الأولمبياد”، غير أنها رفعت التحدي، ونجحت في إهداء الجزائر والعرب ذهبية للتاريخ.